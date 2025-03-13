В Челябинской области 11 районов преобразованы в муниципальные округа

В них будет действовать одноуровневая система управления

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли ряд законов о статусе и границах новых муниципальных округов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законы вступают в силу 31 марта 2025 года и устанавливают территориальные, правовые, финансовые и организационные основы муниципальных округов.

В муниципальные округа преобразованы 11 территорий. Это Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский муниципальные районы. В состав каждого округа вошли все населенные пункты, входившие в состав районов.

Еще десять территорий планируют перейти на одноуровневую систему муниципального управления в ближайшее время.

«Данная система позволит сократить бюрократический аппарат и затраты на его содержание. В то же время будут сформированы территориальные отделы при администрации округа, а это значит, что люди не останутся один на один со своими проблемами и сохранится доступность власти», — заявил председатель Заксобрания области Олег Гербер.