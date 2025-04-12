В Челябинской области 100 пар сыграли свадьбу в День космонавтики

В ЗАГСе рассказали, почему влюбленные выбрали именно эту дату

В Челябинской области в День космонавтики создали семью около 100 пар, сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС региона. Там подчеркнули, что молодоженов привлекла эта дата из-за символичности.

«12 апреля — день, когда человечество преодолело земное притяжение, как любовь, которая преодолевает все, чтобы влюбленным быть вместе. Как первый полет Гагарина, свадьба — это шаг в неизвестное, полное надежд»,— подчеркнули в областном ЗАГСе.

Молодоженам пожелали, чтобы их любовь была такой же бесконечной, как Млечный Путь.