В Челябинской области 1 сентября прокуроры придут в проблемные школы

Представители надзорного ведомства примут участие в праздничных линейках

Все районные прокуроры и начальники подразделений Челябинской области 1 сентября посетят торжественные линейки в школах. Об этом рассказал прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. Сам глава надзорного ведомства посетит лицей № 148, где этой осенью впервые открывается прокурорский класс.

Особое внимание силовики уделят школам с проблемными детьми. По словам прокурора, Челябинская область сейчас занимает второе место в России по количеству детских преступлений.

«Сейчас мы видим тревожные тенденции, которые у нас складываются с несовершеннолетними. Поэтому профилактика очень важна. Мы смотрим, как наши дети ситуативно совершают преступления. К сожалению, ни один родитель, ни один ребенок не застрахован от совершения преступления по глупости», — рассказал Игорь Донгаузер.

Мошенники и преступники в наши дни активно привлекают несовершеннолетних к противоправным действиям. Особенно популярен челлендж с аварийными молотками.

Игорь Донгаузер также акцентировал внимание на создании единого дня работы по правовому просвещению для школьников.

«Мы хотим простыми историями доносить до детей, как делать нельзя. Попытаемся подойти к этому адресно. Может быть, это окажется самым полезным, что ты сделаешь в жизни, — убережешь кого-то от преступления», — сказал он.





Автор: Елизавета Михно