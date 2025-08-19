Все районные прокуроры и начальники подразделений Челябинской области 1 сентября посетят торжественные линейки в школах. Об этом рассказал прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. Сам глава надзорного ведомства посетит лицей № 148, где этой осенью впервые открывается прокурорский класс.
Особое внимание силовики уделят школам с проблемными детьми. По словам прокурора, Челябинская область сейчас занимает второе место в России по количеству детских преступлений.
«Сейчас мы видим тревожные тенденции, которые у нас складываются с несовершеннолетними. Поэтому профилактика очень важна. Мы смотрим, как наши дети ситуативно совершают преступления. К сожалению, ни один родитель, ни один ребенок не застрахован от совершения преступления по глупости», — рассказал Игорь Донгаузер.
Мошенники и преступники в наши дни активно привлекают несовершеннолетних к противоправным действиям. Особенно популярен челлендж с аварийными молотками.
Игорь Донгаузер также акцентировал внимание на создании единого дня работы по правовому просвещению для школьников.
«Мы хотим простыми историями доносить до детей, как делать нельзя. Попытаемся подойти к этому адресно. Может быть, это окажется самым полезным, что ты сделаешь в жизни, — убережешь кого-то от преступления», — сказал он.
Автор: Елизавета Михно