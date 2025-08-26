В Челябинской области 1 сентября откроются новые кластеры «Профессионалитета»

Студентов будут обучать горнодобыче, профессиям атомной промышленности и металлургии

С 1 сентября 2025 года в Челябинской области заработают четыре новых кластера проекта «Профессионалитет», которые будут обучать студентов колледжей и техникумов промышленным и атомным специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Два кластера по горнодобывающей отрасли откроются на базе Саткинского горно-керамического колледжа имени А. К. Савина и Пластовского горно-технологического колледжа. Кластер по направлению «Атомная промышленность» заработает в Юрюзанском технологическом техникуме, а на базе Ашинского индустриального техникума появятся программы по направлению «Металлургия».

Всего с начала 2022 года на Южном Урале открыли 13 кластеров. На сегодня свыше 40 техникумов и колледжей региона входят в федеральную программу «Профессионалитет», которая реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети». Главная цель проекта — подготовка кадров по наиболее востребованным профессиям, направленная на максимальное приближение условий подготовки обучающихся к реальным условиям производства. Специалистов готовят совместно образовательные учреждения и предприятия региона.

«„Профессионалитет“ — серьезный драйвер развития экономики региона. Область остается одним из лидеров проекта. Новые кластеры, которые откроются с 1 сентября этого года, реализуют свои программы при участии промышленных предприятий и колледжей, расположенных вне областного центра, но имеющих огромное значение в регионе. Таким образом, мы повышаем привлекательность территорий, создаем перспективы для молодежи области и обеспечиваем кадрами важные для экономики предприятия Южного Урала», — рассказал министр образования и науки области Виталий Литке.

Новые образовательные программы заработают 1 сентября, в этот день учеников ждут торжественные мероприятия с участием представителей индустриальных партнеров, собрания для родителей, флешмоб амбассадоров «Профессионалитета» и экскурсии на опорные предприятия.