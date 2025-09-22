В Челябинской области 1 октября 2025 года стартует осенний призыв

К СВО парней не привлекут

С 1 октября на Южном Урале стартует осенняя призывная кампания, она продлится до 31 декабря 2025 года. В этом году осенний призыв пройдет в обычном режиме, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ.

Осенью 2024-го в Челябинской области было призвано 3100 парней, количество человек в 2025 году пока неизвестно. Срок срочной службы также составит 12 месяцев. Южноуральцы будут служить в воинских частях России, к СВО срочники не будут привлечены.

В этом году повестки будут приходить в электронном виде, традиционные бумажные также останутся. Призывник должен явиться в военкомат в течение 20 дней, в противном случае к нему будут применены временные ограничения.