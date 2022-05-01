В Челябинской области 1 Мая пройдут небольшие дожди

Погода в регионе будет ветреной

Сегодня, 1 мая, в Челябинской области пройдут небольшие дожди. В Челябинске осадков не прогнозируют. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода в праздничный день будет ветреной.

Этим утром столбики термометров в Челябинской области покажут около +5°C. Днем воздух прогреется до +12, +17°C, в горах будет заметно прохладнее — до +9°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске погода будет облачной, осадков синоптики не обещают. Утром температура воздуха составит около +2°C, днем потеплеет до +14, +16°C. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.