В Челябинской области 1,5 тысячи инвалидов оформили электронный сертификат

По нему можно приобрести средства реабилитации

С начала года 1519 южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья обратились в Отделение СФР по Челябинской области для оформления электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня южноуральцы могут самостоятельно выбрать, каким способом приобрести, например, кресло-коляску, протез, трость, слуховой аппарат и абсорбирующее белье: напрямую в фонде оформить компенсацию за уже купленное изделие или оформить электронный сертификат. Уверен, что для маломобильных граждан очень важна возможность дистанционного приобретения средств реабилитации»,

— говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Всего на Южном Урале уже оформлены 4504 сертификата на общую сумму свыше 75 миллионов рублей.