«Сегодня южноуральцы могут самостоятельно выбрать, каким способом приобрести, например, кресло-коляску, протез, трость, слуховой аппарат и абсорбирующее белье: напрямую в фонде оформить компенсацию за уже купленное изделие или оформить электронный сертификат. Уверен, что для маломобильных граждан очень важна возможность дистанционного приобретения средств реабилитации», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Всего на Южном Урале уже оформлены 4504 сертификата на общую сумму свыше 75 миллионов рублей.
Напоминаем: подать заявление на электронный сертификат можно в личном кабинете на сайте Социального фонда России или на портале госуслуг.
Сертификат придет через 5 дней. После этого можно выбрать необходимое изделие в каталоге технических средств реабилитации.
Сейчас на Южном Урале 25 точек продаж принимают к оплате электронные сертификаты.