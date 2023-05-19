В челябинской многоэтажке полиция обнаружила салон интимных услуг

Заведение было оформлено под спа-салон

В Советском районе Челябинска местная жительница организовала спа-салон, в котором посетителям оказывали интимные услуги. Заведение разместилось в многоквартирном доме, а прием гостей был открыт и ночью, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.





О заведении узнала соседка и рассказала обо всем на приеме у начальника областной полиции. Сотрудники МВД устроили проверку и, помимо возможности заказать интимные услуги, обнаружили другие нарушения. В заведении незаконно продавали алкоголь, а также у мастера массажа не было специальной лицензии для работы.

На хозяйку салона завели дела по нескольким административным статьям, в том числе ее привлекли к ответственности за незаконное предпринимательство. Материалы направили в суд для рассмотрения.

Напомним, с начала 2023 года УФСБ по Челябинской области ликвидировало четыре подпольные оружейные мастерские. Осуждены семь человек.