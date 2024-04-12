В челябинской лаборатории космической связи набирают новых «спутникостроителей»

Школьники и студенты будут собирать антенны и работать с космическими аппаратами

Сегодня, 12 апреля, отмечают Всемирный день авиации и космонавтики. В Челябинске есть своя лаборатория космической связи, в которой студенты и школьники собирают спутники, антенны и принимают участие во всероссийских проектах. Руководитель радиолаборатории «Импульс» Евгений Мельников рассказал ИА «Первое областное», над чем он работает со своими подопечными.

Лабораторию космической связи открыли в прошлом году в Южно-Уральском государственном университете. Радиолаборатория получила специальный сигнал опознавания — R80SUSU, что означает «80 лет ЮУрГУ».

В ней установлен комплект антенн, которые принимают информацию с метеоспутников и космических аппаратов, а также устанавливают связь с космонавтами на борту Международной космической станции.

«Принимаем школьников с 10 лет. Несколько образовательных годичных программ, но реально если ребенок попал в лабораторию и ему это интересно, то занимается, пока школу не закончит. Ребятам нужна предрасположенность, не каждый ребенок остается в лаборатории. Кто-то понимает, что это не его, и это нормально, кто-то, наоборот, попав случайно, увлекается так, что не выгонишь и после завершения обучения. Но часто дети приходят уже заинтересованные, и с ними, конечно, проще работать, они понимают, чего хотят», — рассказал Евгений Мельников.

Также под руководством инженера кафедры «Радиоэлектроника и системы связи» ребята становятся призерами на соревнованиях регионального и федерального уровня, таких как «Профессионалы». По словам Евгения Мельникова, его подопечные два года подряд занимали первые места в проекте «Стратосферный спутник». Три спутника побывали в стратосфере, а один космический аппарат, собранный в радиолаборатории «Импульс», в данный момент находится на орбите Земли

«Каких-то жестких конечных целей я не ставлю, моя задача — научить, помочь, дать базу, которая поможет ребенку в будущем на выбранном пути», — отмечает педагог.

Напомним, что в 2025 году собственный спутник под именем «Челябинск‑290» готов запустить Южно-Уральский государственный университет. На спутнике ЮУрГУ установят бортовую камеру, которая будет передавать фото Земли из космоса в лабораторию университета в реальном времени. Причем челябинцы смогут управлять космическим аппаратом в пространстве — разворачивать камеру спутника.