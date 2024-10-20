В челябинской колонии выбрали лучшего пекаря

В ИК №5 прошел первый этап профессионального конкурса

В исправительной колонии № 5 в Челябинске прошел первый этап конкурса «Лучший по профессии», и первыми за почетное звание поборолись пекари. Сначала они сдали тест, а потом приступили к практической части — выпеканию маковых булочек. Победителя определила мастер производственного обучения Ольга Ковалева, сообщили в ГУФСИН России по Челябинской области.

Каждая участница профессионального конкурса получила одинаковый набор продуктов и приступила к работе. Женщины могли экспериментировать лишь с формой булочек и начинками. Но Ольга Ковалева оценивала не только внешний вид и вкус изделий, но и запах, и консистенцию мякиша. По итогам конкурса первое место заняла осужденная отряда № 1, набравшая максимальное количество баллов.

«Осведомленность о санитарных нормах, технике безопасности, технологии приготовления тех или иных блюд, способность безошибочно определить качество продуктов, обращаться с кухонным оборудованием — лишь малая доля того, что должно находиться в копилке умений настоящего пекаря»,— отметила Ольга Ковалева.

В ближайшее время в колонии пройдут другие этапы конкурса, в рамках которых будут оценивать профессиональное мастерство швей, слесарей-ремонтников, контролеров и других.