В челябинской колонии выбрали королеву красоты

В ИК № 5 прошел ежегодный конкурс «Мисс ИК‑5»

Накануне в Челябинске в исправительной колонии № 5 прошел традиционный конкурс красоты и таланта «Мисс ИК-5». Победительницей единогласным решением приглашенных членов жюри стала Инга Мостыка, которая сыграла на скрипке и прочла авторское стихотворение, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Участие в конкурсе приняли десять девушек. Подготовка была тщательной и длительной: им нужно было сшить себе костюмы, придумать интересные номера, чтобы не только показать свои таланты, но и удивить членов жюри, а также научиться уверенно держаться на сцене.

Сам конкурс прошел в три этапа в стенах колонии. Сначала девушки рассказали о себе, потом показали яркие и интересные номера, а затем продемонстрировали неповторимые образы. Чем только конкурсантки не удивляли жюри: Светлана Асташина выступила в жанре стендап, Ирина Гончарик нарисовала скетч-портрет одного из членов жюри, Умеда Алмамадова устроила шоу мыльных пузырей, а Инга Мостыка сыграла на скрипке и трогательно прочитала стихотворение собственного сочинения.

Члены жюри, среди которых были председатель региональной ОНК Василий Катанэ, консультант аппарата уполномоченных по правам человека в Челябинской области Альмира Насырова, председатель общественного движения «Совет отцов» Челябинской области Сергей Смышляев и другие, признались, что выбрать победительницу было непросто, но почти единогласно звание «Мисс ИК-5» было присуждено талантливой скрипачке.

«Я благодарна всем в отряде, кто верил в меня, помогал и поддерживал. В одну только подготовку было вложено столько сил: отточенная хореография, дефиле, создание костюма, примерки и репетиции. Я буду с честью носить этот почетный титул»,— сказала Инга Мостыка.

В ГУФСИН отметили, что подобные мероприятия играют большую роль в процессе исправления осужденных: они помогают девушкам раскрыться, а также мотивируют меняться в лучшую сторону.