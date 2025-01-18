В челябинской клинике применяют новую методику обезболивания после кесарева сечения

Ее оценили уже почти 100 молодых мам

В роддоме клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета внедрили новую технологию послеоперационного обезболивания женщин, перенесших кесарево сечение. Как сообщили в пресс-службе клиники, с ноября прошлого года ее оценили уже 98 рожениц.

«С целью реализации концепции „быстрая активизация пациентки после кесарева сечения“ в роддоме внедрена новая методика — блокада поперечного пространства живота, при которой местный анестетик блокирует иннервацию передней брюшной стенки, что позволяет снизить болевые ощущения после операции»,— рассказала заведующая отделения анестезиологии и реанимации № 1 клиники Рената Ивлева.

Благодаря новой методике роженицы не только быстрее восстанавливаются и употребляют меньшее количество обезболивающих лекарств, но и почти сразу переходят в послеродовое отделение и начинают кормить малыша грудью.

Уточняется, что процедура выполняется бесплатно, и воспользоваться ей может каждая будущая мама — роддом клиники принимает пациенток со всей страны без привязки к прописке.