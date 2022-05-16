В Челябинской и Курганской областях обнаружили рекордное число фантомных производителей молока и мяса

Их используют для незаконного ввода фальсифицированной продукции

Челябинская и Курганская области лидируют по числу выявленных фантомных производителей животноводческой продукции. Речь идет о кормах, мясе, молоке и животных. С начала года на территории двух регионов обнаружили 166 таких организаций, сообщает в понедельник, 16 мая, пресс-служба ведомства.

«На фантомных предприятиях продукция производится и хранится только по документам. Такие организации используют для незаконного ввода в оборот различной продукции, которая может иметь неизвестное происхождение, быть неподтвержденного качества и безопасности»,

— говорит пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

Выявить подставные площадки помогает информационная система «Меркурий», предназначенная для контроля за производством, выпуском и перемещением животноводческой продукции. Эксперты каждый день анализируют ее данные.

Во время мониторинга выявляются нарушения ветеринарного законодательства, заодно удается фиксировать фантомные площадки и блокировать их деятельность.