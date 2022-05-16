«На фантомных предприятиях продукция производится и хранится только по документам. Такие организации используют для незаконного ввода в оборот различной продукции, которая может иметь неизвестное происхождение, быть неподтвержденного качества и безопасности», — говорит пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.
Выявить подставные площадки помогает информационная система «Меркурий», предназначенная для контроля за производством, выпуском и перемещением животноводческой продукции. Эксперты каждый день анализируют ее данные.
Во время мониторинга выявляются нарушения ветеринарного законодательства, заодно удается фиксировать фантомные площадки и блокировать их деятельность.