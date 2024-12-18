В челябинской грязелечебнице обновят ванные и сделают зоны отдыха

После ремонта оздоравливаться там смогут больше горожан

В челябинской грязелечебнице, расположенной в поликлинике № 3, проходит первый этап капитального ремонта. Там демонтируют внутренние перегородки, меняют пол, потолок, трубы и освещение. После изменений здание сможет принимать больше горожан, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Ремонт водно-оздоровительного сектора лечебницы строители планируют завершить к лету. Оба этажа — грязевых и водных ванн — облицуют керамогранитом, заменят ванны, смонтируют современные системы освещения, вентиляции, подачи воды и лечебной грязи. Коридоры оборудуют зонами отдыха», — сказали в пресс-службе.

В грязелечебнице будут проводить травяные, сульфатные, кислородные, скипидарные ванны, душ Шарко, грязевые обертывания, электрогрязелечение. Посетителей также будут принимать физиотерапевты, неврологи, рефлексотерапевты, косметологи и другие специалисты.

Как рассказала замглавврача ГКБ № 1 Ольга Федейкина, дизайн, материалы и коммуникации уже устарели, но даже в этих условиях лечебница принимала до 250 человек в день.

«После реконструкции мы сможем работать эффективнее, планируем расширить пропускную способность и список процедур, а также повысить их качество. Ремонт будет продолжен, и в конечном результате обновим весь комплекс, а это 1500 квадратных метров — три отделения: медпрофилактики, первичной медико-санитарной помощи и отделение реабилитации, куда и входит водогрязелечение», — отметила Ольга Федейкина.

Напомним, лечебницу построили в 1974 году. С помощью грязи лечатся различные заболевания — от опорно-двигательных до неврологических.