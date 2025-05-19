В челябинской горбольнице камни из почек удаляют без разрезов

В ГКБ № 6 используют новые высокие технологии

В урологическом отделении челябинской городской клинической больницы № 6 камни из почек теперь удаляют за 40 минут и без больших разрезов: проводить щадящие операции позволяет новое оборудование. Уже на следующий день после хирургического вмешательства пациенты отправляются домой, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

На операционном столе с камнем в почке оказался 39-летний житель Металлургического района Андрей. В октябре прошлого года ему удалили камень из мочеточника, после выполнили эндоскопическое стентирование. Когда острый период миновал, урологи приступили к удалению камня в почке. Операция заняла всего 40 минут, и уже на следующий день Андрея выписали.

«Вообще, слово „операция“ не может не пугать, но так уж вышло, что при хроническом пиелонефрите и мочекаменной болезни этого не избежать. Хочу сказать, что зря боялся. Операцию провели очень быстро, после анестезии чувствовал себя хорошо. Готов к выписке!» — поделился Андрей.

Врач-уролог Дамир Хамитов рассказал, что новое оборудование для проведения малоинвазивных операций в больнице появилось в начале 2025 года. С его применением провели уже 20 щадящих операций.

«Оборудование позволяет без разрезов дробить и доставать камни не только из мочеточника, но и из почки. Недавно мы успешно провели очередную такую операцию», — уточнил врач.

Отсутствие разрезов позволяет максимально сократить период реабилитации после операции. Как правило, если нет осложнений, пациента отпускают домой уже на следующий день.