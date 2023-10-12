В челябинской ГКБ № 8 проведут внеплановую обработку от клопов

Ранее пациенты пожаловались в соцсетях на назойливых насекомых

В четверг, 12 октября, в ГКБ № 8 проведут внеплановую дезинсекцию. Отделения обработают от клопов, на которых публично жаловались пациенты, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Больница на регулярной основе проводит дезинсекцию, в том числе камерную обработку мягкого инвентаря. Внеочередная обработка терапевтического корпуса будет произведена 12 октября 2023 года», — приводят ответ руководства больницы в Минздраве.

Ранее пациенты первичного сосудистого отделения, которое расположено в третьем корпусе больницы, пожаловались на засилье клопов. Люди писали в социальных сетях, что не могут спокойно спать ночью, потому что по ним ползают насекомые.