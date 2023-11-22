В челябинской ГКБ № 2 установили видеонаблюдение

Камеры круглосуточно будут следить за пациентами и персоналом

В челябинской городской клинической больнице № 2 установили камеры видеонаблюдения. Техника была закуплена за счет средств областного бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения Челябинской области», сообщает пресс-служба Минздрава области.

По словам заместителя главного врача ГКБ № 2 Виктора Вяткина, камеры мониторят входные группы, фойе, коридоры, холлы, лифт и зоны подхода к помещениям с важным оборудованием. Техника имеет высокое качество изображения, а видеозаписи хранятся в архиве не менее 30 суток.

Видеонаблюдение повышает безопасность больницы. Также медики готовы обращаться к записям видеокамер при разборе конфликтов, которые могут произойти между посетителями и персоналом.