В челябинской ГКБ № 1 завершается капитальный ремонт приемного отделения

Именно сюда поступают экстренные пациенты

Строители завершают капитальный ремонт приемного отделения терапии челябинской ГКБ № 1. Ход работ осмотрел министр здравоохранения области Юрий Семенов.

Именно в это приемное отделение каждый день доставляют больных в критическом состоянии. Здесь же сразу проводят общеклиническое и биохимическое исследование крови, мочи, регистрация ЭКГ, рентгенологические обследования, УЗИ, КТ головного мозга.

«Обновленное помещение холла позволит проводить необходимую диагностику в одном месте, в том числе пациентам, которые попадают к нам в остром сосудистом состоянии», — рассказала министру заместитель главного врача по терапии ГКБ № 1 Екатерина Заболотько.

После ремонта в отделении появится современный холл с регистрационной стойкой, комфортные рабочие места для медицинского персонала, а для сопровождающих будет работать просторный зал ожидания с информационными стендами.

Стоит отметить, что несмотря на капитальный ремонт холла терапевтический корпус продолжал оказывать медицинскую помощь.

Юрий Семенов пообещал, что после ремонта холла строители облагородят другие помещения здания — их ремонт также в планах у министерства.