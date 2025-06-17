В челябинской ДГКБ № 1 детям начали делать КТ с наркозом

Это необходимо при обследовании малышей и пациентов с особенностями развития

В Челябинской ДГКБ № 1 теперь проводится КТ с наркозом для маленьких детей и пациентов с особенностями развития, которым сложно сохранять неподвижность. Об этом рассказали в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Челябинской области.

Больница оснащена современным наркозно-дыхательным аппаратом Chirana Venar стоимостью 9,7 млн рублей. Он обеспечивает безопасное введение в медикаментозный сон и мониторинг жизненно важных функций. Во время процедуры используются современные ингаляционные анестетики.

Перед процедурой ребенок сдает анализ крови, проходит ЭКГ и при необходимости получает консультацию кардиолога. После КТ ребенок находится под наблюдением в «палате пробуждения» до полного восстановления.

КТ с наркозом доступно для детей с самого раннего возраста. Процедуру проводят по полису ОМС. В месяц обследуются от 100 до 150 детей.

Автор: Дарья Давтян