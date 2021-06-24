В челябинской больнице скорой помощи открыли современную реанимацию

И это только начало масштабного обновления клиники

В областной больнице № 3, больше известной как больница скорой помощи, уже в понедельник, 28 июня, откроют новую реанимацию для «гнойных» больных. Сейчас такие пациенты лежат в «чистой» реанимации, что повышает риск разноса инфекции. Почему было важно открыть для них новое отделение и какие еще перемены ожидают больницу, с места событий передает журналист ИА «Первое областное».

Главврач больницы скорой помощи Михаил Вербитский с гордостью демонстрирует свежий ремонт первому вице-губернатору области Ирине Гехт. Еще в начале этого года в помещениях царил хаос: строители ломали стены, всё тонуло в пыли. А теперь отделение не узнать: здесь заменили практически всё — от пола до потолка, оборудовали палаты со стеклянными стенами, завезли современную технику и яркую цветную мебель. Работать в таких условиях, говорят медики, одно удовольствие.

«В нашей больнице никогда не было гнойной реанимации, хотя она нам необходима. Мы давно хотели разделить поток пациентов. Теперь в обычной реанимации у нас освободятся „чистые“ места, которых не хватает для больных с коронарным синдромом, черепно-мозговыми травмами. В будущем мы хотим, чтобы все тяжелые пациенты попадали сначала в реанимацию и только после стабилизации состояния — в обычные отделения. Это позволит нам спасать больше людей и облегчит труд дежурных врачей», — поясняет главврач ОКБ № 3 Михаил Вербитский.





Гордость нового отделения — система суперочистки воздуха. Медики говорят: это легкие реанимации. Три уровня фильтрации воздуха позволяют очистить его от бактерий и избежать разноса инфекции. В отделении также есть бокс для особо опасных больных. Их изолируют от других пациентов. Если возникнет необходимость, в боксе можно выхаживать заболевших коронавирусом. Но пока в новой реанимации ждут пациентов другого профиля.

«Отделение рассчитано на 17 человек. В основном это будут больные, у которых развился перитонит. Также, например, люди с гангреной, с гнойным менингитом, с бактериальной пневмонией», — говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 4 Дмитрий Синцов.

Для удобства врачей двери бокса открываются при нажатии кнопки. Во всех палатах стоят удобные кровати с подвижными секциями и матрасами, которые предупреждают развитие пролежней. Для персонала созданы комфортные зоны отдыха. На стенах — бактерицидные лампы и санитайзеры.





«Всё сделано как в учебниках, как должно быть. Раньше о таком уровне мы только мечтали. Это же сказка! Причем продумано всё. А комфорт создан для всего персонала — от уборщицы до заведующего отделением», — говорит эпидемиолог ОКБ № 3 Елена Кутрова.

На ремонт нового отделения ушло 40 млн рублей. Эти деньги больнице из областного бюджета выделил губернатор Алексей Текслер.

«Это только начало работы по реконструкции ОКБ № 3. Мы планируем полное обновление фасадов, создание современных пространств и приемного покоя. Думаю, что в конце следующего года мы будем готовы всё это показать. Также в планах у нас строительство еще одного хирургического корпуса для ОКБ № 3, чтобы маршрутизировать сюда тяжелых пациентов с севера Челябинской области и оказывать им высококвалифицированную помощь», — говорит Ирина Гехт.

По словам первого вице-губернатора области, в ближайшие три года в рамках модернизации первичного звена медицины Челябинская область планирует каждый год направлять порядка 2,5 млрд рублей на больницы первого и второго уровня.

Новые больницы и поликлиники появятся в Аргаяшском, Красноармейском районе, в Симе и Карталах. Уже в этом году пройдут капитальные ремонты 119 медицинских объектов, в том числе больниц в Катав-Ивановске.

«Это уже совершенно другие решения. И архитектурные, и с точки зрения организации медицинской помощи. Мы даже выработали единые цветовые решения, чтобы сделать стандартизированным образ наших медицинских организаций», — добавляет Гехт.





Завершается проектирование детского хирургического корпуса в Челябинске, больницы в Златоусте на 650 коек, большой больницы в Магнитогорске.

«Мы планируем с этими проектами войти в федеральные адресные инвестиционные программы, поскольку каждый такой комплекс стоит более 10 млрд рублей. И если мы говорим об ОКБ № 3 и областной клинической больнице, где мы также планируем еще один современный хирургический корпус, то это может быть механизм государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций. Но то, что это надо делать уже сегодня, — это совершенно очевидно. Мы это делаем в сфере образования: 23 школы будут построены в регионе в ближайшие три года. Такого никогда не было. Наша задача — запустить аналогичные процессы в медицине, чтобы новые и реконструированные больницы стали нормой жизни для челябинцев», — заявила Ирина Гехт.