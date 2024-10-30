В челябинской больнице появилась первая в России цифровая реанимация новорожденных

Технологии помогут врачам более точно определять состояние малышей

В Челябинской детской городской клинической больнице № 8 появилась первая в России цифровая реанимация новорожденных. Благодаря внедрению клинической информационной системы «РАИСа» врачи смогут более эффективно следить за состоянием новорожденных и недоношенных малышей и вовремя реагировать на любые изменения, сообщили в пресс-службе ДГКБ № 8.

Перед внедрением передовых цифровых технологий в отделении реанимации новорожденных врачи тщательно изучали работу системы на примере взрослых пациентов. Проект отлично себя проявил, и было принято решение использовать технологии при реанимации новорожденных. За несколько месяцев в отделении неонатальной реанимации провели большую работу по внедрению системы, и совсем скоро ее начнут применять.

«Надеемся, что система поможет стандартизировать и оптимизировать большую часть врачебно-сестринской работы с пациентами, а также будет должным образом соответствовать современным клиническим рекомендациям, алгоритмам, протоколам и другим регламентирующим аспектам по профилю „Неонатология“»,— прокомментировал завотделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных ДГКБ № 8 Андрей Аверин.