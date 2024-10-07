В Челябинской агломерации вышли на линию более 1000 новых троллейбусов, автобусов и трамваев

Что изменилось за годы транспортной реформы

Общественный транспорт Челябинской области значительно обновился в рамках транспортной реформы. С 2019 года появилось 1154 новых троллейбуса, автобуса и трамвая. В ИА «Первое областное» и министерстве дорожного хозяйства и транспорта подвели промежуточные итоги реформы.

С 2019 по 2023 год челябинцев и жителей пригорода стали возить 141 новый трамвай, 20 троллейбусов и 344 автобуса. В этом году на линии выйдут еще 60 трамваев и 148 троллейбусов. Электротранспорт обновится на 100%. Кроме того, появится 287 новых автобусов. Для того чтобы новый транспорт ездил быстрее, в Челябинске, Копейске и пригороде обновляют дороги, обустраивают выделенные полосы, оснащают дорожную инфраструктуру умными системами. Цель реформы — экологичность и приоритет общественного транспорта в общем трафике.





Все это в конечном итоге работает на повышение качества жизни жителей Челябинской области. Помимо нового транспорта, нужны кадры, в первую очередь водители.

«В настоящее время ключевой проблемой является нехватка водительского состава, из-за чего нарушается регулярность выполнения рейсов. В связи с этим необходим кардинальный пересмотр уровня заработной платы водителей, ремонтников и других сотрудников предприятий, чтобы не остановить транспортное обслуживание населения», — отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

По данным Миндора, исполнение транспортной работы по маршрутам Челябинской агломерации составляет около 73%. Это низкий показатель, и жалобы пассажиров вполне обоснованны.





Водителей ищут на ярмарках вакансий, размещают информацию о приеме на работу в средствах массовой информации. Кандидатам предлагают переобучение на категорию D и E за счет работодателя и выплату стипендии с дальнейшей гарантией трудоустройства.

Чтобы привлечь водителей, индексируют размер их заработной платы. Водители автобусов в Челябинске получают от 80 тысяч рублей и выше. Зарплата водителей троллейбусов варьируется от 40 до 60 тысяч рублей.

По поручению главы региона установлены новые мотивационные выплаты в размере 500 тысяч рублей водителям автобусов и трамваев, принятым на работу с 1 февраля 2024 года.

Для дальнейшей реализации программы по стабилизации работы общественного транспорта в Челябинской агломерации необходимо совершенствование экономической модели. В Челябинской области ищут пути решения этого вопроса.