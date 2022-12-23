В Челябинской агломерации выбрали оператора для обслуживания валидаторов

Обеспечивать работу системы будет фирма из Смоленска

Обслуживать систему автоматизированной оплаты проезда в Челябинске, Копейске и Сосновском районе будет ООО «Бенток-Смоленск». Компания выиграла конкурс, объявленный ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Итоговый протокол конкурса опубликован на электронной торговой площадке «РТС-тендер».

В конкурсе участвовали восемь организаций. При оценке их заявок учитывался прежде всего размер комиссии оператора от объема платы за проезд, которая подлежит перечислению перевозчикам. Максимальная ставка по условиям конкурса составляла 4%. Победитель конкурса снизил ее до 1,45%.

Конкурсная комиссия также учитывала наличие у участников конкурса пунктов пополнения и распространения транспортных карт на территории Челябинской агломерации и наличие опыта аналогичной работы в регионах РФ.