С ноября в Челябинской агломерации пассажиры смогут привязать транспортную карту к банковской, чтобы пользоваться льготным тарифом без необходимости носить с собой отдельную карту.
«Потребуется пополнить банковскую карту, привязав ее к транспортной. В дальнейшем мы планируем перевести этот процесс в автоматический режим», — рассказал первый замминистра министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.
В Миндортрансе подчеркивают, что система направлена на стимулирование экономии на транспортных расходах. В отличие от временных акций быстрых платежей привязанная банковская карта обеспечивает постоянную скидку для пассажиров.
Ранее мы сообщали, что в Челябинске с 1 ноября появится суточный безлимитный проездной за 150 рублей.