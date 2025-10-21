В Челябинской агломерации транспортную карту можно будет привязать к банковской

На первом этапе для привязки карт нужно будет посетить пункт пополнения

С ноября в Челябинской агломерации пассажиры смогут привязать транспортную карту к банковской, чтобы пользоваться льготным тарифом без необходимости носить с собой отдельную карту.

«Потребуется пополнить банковскую карту, привязав ее к транспортной. В дальнейшем мы планируем перевести этот процесс в автоматический режим», — рассказал первый замминистра министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

В Миндортрансе подчеркивают, что система направлена на стимулирование экономии на транспортных расходах. В отличие от временных акций быстрых платежей привязанная банковская карта обеспечивает постоянную скидку для пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске с 1 ноября появится суточный безлимитный проездной за 150 рублей.