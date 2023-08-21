В Челябинской агломерации назвали лучшие и худшие маршруты общественного транспорта

Перевозчики из Копейска попали в рейтинг с отрицательным показателем

В Челябинске и Копейске определили лучших и худших перевозчиков по итогам июля. Результаты ежемесячной проверки сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

При оценке учитывали выход всех машин в рейсы, соблюдение расписания и отсутствие отклонений от маршрута. Нарушения выявляются и собираются автоматически с помощью Интеллектуальной транспортной системы.

По итогам месяца перевозчикам могут выставить штрафы за нарушение условий контрактов.

Лучше всех в июле работали перевозчики автобусных маршрутов № 13к, 141, 208 и 212. Среди троллейбусов лидер по качеству перевозок — № 25, а среди трамваев — № 9.

Хуже всех выполнили обязательства челябинские перевозчики на автобусных маршрутах № 16с, 18, 33, 123, 158к, 483, а также представители из Копейска — на маршрутах № 3, 8, 16.