В Челябинской агломерации изменятся маршруты четырех автобусов

Движение скорректируют в начале нового года

С января 2026 года вступают в силу корректировки трасс нескольких автобусных маршрутов Челябинска и Копейска — 7, 72, 130 и 150. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт». Рассказываем, что изменится.

Автобус № 7 (Автовокзал — Вахрушево) в направлении Копейска будет проходить по Курганскому шоссе, через переулок Железняка и по улице Железняка. В сторону поселка Вахрушево трасса движения остается без изменений.

Маршрут автобуса № 72 (ЧМК — Железнодорожный вокзал) переносится с улицы Октябрьской на улицу Завалишина в обоих направлениях. Преимущества изменения: повысится транспортная доступность автостанции «Восточные ворота» и станет удобнее пересаживаться на межмуниципальные маршруты.

Изменения в движении автобусов № 130 (Солнечный — Аэропорт) и № 150 (Нагорный — Челябинск) затронут маршрут в поселке Солнечном. В связи с обустройством нового остановочного пункта в Первомайском переулке транспорт проследует по улице Садовой, через Первомайский переулок, по улицам Гагарина и Солнечной. При движении из поселка трасса останется прежней.