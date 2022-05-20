В челябинском аэропорту прокуратура нашла нарушения в работе общепита

Также выявлен факт использования поддельной медицинской книжки

В Челябинске транспортная прокуратура проверила работу предприятий общественного питания в аэропорту Игорь Курчатов. В результате оказалось, что в местном ресторане менеджер работал с использованием поддельной медицинской книжки, а в трех других — процесс приготовления еды происходил с нарушением требований санитарных норм. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры пояснили, что на трех сотрудников возбуждены административные дела, а на одного решается вопрос об уголовном преследовании.

По результатам проверки выяснилось, что работники трех организаций общепита воздушной гавани хранили личные вещи вперемешку с санитарной одеждой, инструкция для мытья и обработки посуды не соблюдалась, инвентарь использовался без маркировки, нарушена поточность технологических процессов. Также выявлен факт использования поддельной медицинской книжки менеджером одного из ресторанов.

«Прокурором руководителям предприятий общественного питания внесены представления об устранении нарушений, в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Также материалы проверки прокурором направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании менеджера ресторана по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного документа)», — уточнили в надзорном ведомстве.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, за их результатами установлен контроль.