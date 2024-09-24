В Челябинском зоопарке животных начали переселять в зимние вольеры

Хвостатые приступили к исследованию забытых жилищ

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В Челябинском зоопарке теплолюбивых животных начали массово переселять в зимние вольеры. Сейчас забытое жилище обследуют сурикаты, сервал, носухи и другие животные, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Первопроходцами стали сурикаты: сотрудники нежно, но настойчиво отловили всех по очереди и водворили в переноску комфорт-класса, чтобы предстоящие несколько десятков метров до зимнего вольера питомцы прокатились с шиком и блеском»,— рассказали в зоопарке.

Аналогично в теплых зимних вольерах оказались мангусты и обыкновенные носухи.

Сложнее всего уговорить забраться в трансфер оказалось сервала Симону: кошка ни в какую не желала переезжать в новый дом. Сотрудникам зоопарка пришлось попотеть, чтобы сделать это. Оказавшись в переноске, Симона недовольно фыркнула и поехала в новый дом.

Сейчас все переселенные животные с интересом изучают свои новые домики.