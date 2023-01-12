В челябинском зоопарке заболел кенгуру

У Джека выявлена серьезная патология челюсти

«К сожалению, наши опасения подтвердились: выявлена патология челюсти, к которой предрасположен этот вид животного. Прогноз не радужный, но наши сотрудники приложат все усилия, чтобы облегчить состояние нашего питомца и продлить срок его жизни»,

— сообщается в релизе Челябинского зоопарка.

Утром 12 января пресс-служба Челябинского зоопарка сообщила о том, что серьезно болен кенгуру Джек, который живет в зоопарке с 2014 года.Зоологи и ветеринары заметили отек века и подглазничного пространства. Для подтверждения диагноза Джеку провели компьютерную томографию.

Джеку девять лет, это кенгуру Беннетта, которые обитают в Австралии. Но питомец адаптировался к уральскому климату, гулял по вольеру даже в минус десять. За восемь лет он стал отцом шести кенгурят.