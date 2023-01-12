Зоологи и ветеринары заметили отек века и подглазничного пространства. Для подтверждения диагноза Джеку провели компьютерную томографию.
«К сожалению, наши опасения подтвердились: выявлена патология челюсти, к которой предрасположен этот вид животного. Прогноз не радужный, но наши сотрудники приложат все усилия, чтобы облегчить состояние нашего питомца и продлить срок его жизни», — сообщается в релизе Челябинского зоопарка.
Джеку девять лет, это кенгуру Беннетта, которые обитают в Австралии. Но питомец адаптировался к уральскому климату, гулял по вольеру даже в минус десять. За восемь лет он стал отцом шести кенгурят.