В челябинском зоопарке воссоединили семью яков

Двухмесячного малыша Султана вернули на попечение родителей

В челябинском зоопарке семья разлученных в августе яков воссоединились. В августе у пары яков родился белоснежный детеныш по кличке Султан. Он проживал вместе с мамой Илоной в отдельном вольере. Накануне сотрудники зоопарка приняли решение вернуть «супругу» и «ребенка» отцу семейства.

После рождения малыша Султана, глава семейства Лаврентий вынужден был почти два месяца находиться в одиночестве. Первые годы жизни малыш провел с мамой Илоной в отдельном вольере. Сотрудники зоопарка внимательно следили за его ростом, создали необходимые условия для безопасного взросления малыша. А накануне приняли решение, что Султан готов познакомиться со своим отцом. Видео воссоединения семьи запечатлели сотрудники зоопарка.

«Сначала Лаврентий попытался отчитать супругу попытался отчитать супругу, мол: „Где ты так долго была?“, но Илона быстро усмирила грозного мужа и волевым кивком головы напомнила, кто главный в их семье. „Супругу“ ничего не оставалось, кроме как остудить свой пыл и смиренно последовать за любимой на вечернюю прогулку в компании двухмесячного малыша», — описали сцену воссоединения в челябинском зоопарке.

Отметим, что домашние яки — миролюбивые животные. На воле они не образуют больших стад, чаще всего держатся группами по 3-5 животных. Взрослые яки прекрасно вооружены, очень сильны. Волки не решаются напасть на них только в исключительных случаях большой стаей и по глубокому снегу. В быту яки все еще используются некоторыми народами для перевозки тяжелых грузов на большие расстояния.