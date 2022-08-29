В челябинском зоопарке умерла гималайская медведица

Алиса скончалась от старости

Сотрудники челябинского зоопарка прощаются с гималайской медведицей Алисой. Прожившая в зоопарке 26 лет хищница скончалась от старости, сообщает тг-канал учреждения.



«27 августа не стало одной из наших любимиц — гималайской медведицы Алисы. Алиса ушла из жизни тихо и мирно, во сне. Причина — почтенный возраст. И, вроде бы, ничего с этим не поделаешь, такова жизнь, но легче от этого не становится», — пишут сотрудники зоопарка.

Алиса оказалась в челябинском зоопарке случайно: в 1996 году ее клетку оставил на железнодорожной станции уезжающий передвижной цирк. Медведицу уже тогда бросили по причине преклонного возраста.

В зоопарке Алиса сошлась с сородичем по имени Харитон и родила пятерых медвежат. Медведица, судя по всему, оказалась долгожительницей: только в Челябинске она прожила 26 лет, в то время как в дикой природе средняя продолжительность жизни гималайских медведей — всего около четверти века.

«Осталось огромное количество солнечных воспоминаний: как Алиса просыпалась по весне, большая лохмато-соломенная медведица, и лениво поводила носом по ветру. Как она изысканно кушала козье молоко, ухлюпываясь иногда им до самых ушей. Как аккуратно брала губами ягоды из рук сотрудников. Как ловко выдавала Харитону оплеухи за малейшие проступки», — прощается зоопарк со своим ветераном.