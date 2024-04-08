В Челябинском зоопарке умер гималайский медведь

Ему было 36 лет

Медведь Харитон, радовавший посетителей Челябинского зоопарка почти 30 лет, скончался. О трагической новости сообщили в пресс-службе зверинца.

В природе гималайские медведи живут около 25 лет, а Харитону в этом году исполнилось целых 36. Зверь-долгожитель отличался спокойным и покладистым характером, любил лениво лежать на солнышке и очень редко прогуливался до бассейна в вольере.

«Наш старичок вышел из спячки, успел насладиться первыми весенними днями и теплым солнышком, но время взяло свое — он уснул навсегда», — говорят в зоопарке.

Косолапый родился в 1988 году. Первые годы жизни он провел в Северском зоопарке, а в Челябинский переехал в 1996 году. У нас в городе он обрел свое счастье в лице медведицы Алисы, с которой «официально зарегистрировал отношения», и стал отцом пятерых медвежат.

