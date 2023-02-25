В Челябинском зоопарке умер дальневосточный леопард Филипп

Животному было почти двадцать лет

Сегодня утром, 25 февраля, в Челябинском зоопарке скончался дальневосточный леопард Филипп. Животному было уже почти двадцать лет — предельный возраст для дальневосточных леопардов. Как сообщили сотрудники зоопарка, возраст обострил хронические болезни животного, и Филипп часто прихрамывал и с трудом забирался на свою лежанку.

«На языке вертятся избитые фразы про долгую жизнь в заботе и любви, но сколь закономерной не была бы смерть питомца — это все равно больно и трудно принять. Какой смысл имеют слова, когда знаешь: во время следующей прогулки тебя уже не встретит этот спокойный и чуть ироничный взгляд. Филя всегда был особенным котом и таким и останется в наших и, надеемся, в ваших сердцах»,— написали сотрудники зоопарка на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Леопард Филипп родился в мае 2003 года в Северском зоопарке. Трехмесячным котенком он поселился в Челябинском зоопарке. Почти всю свою жизнь он прожил со своей подругой Лизой.