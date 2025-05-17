В челябинском зоопарке сурикатов переселили в летние вольеры

Хвостатых тщательно подготовили к переезду

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В челябинском зоопарке с установлением теплой и сухой погоды сурикатов переселили из зимних вольеров в летние. Хвостатых тщательно подготовили: привили, подстригли когти. Теперь малышня с интересом исследует новое место обитания, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Кстати, девчонок и парней разместили по разные стороны вольера и установили ограждение. Правда, представительницы прекрасного пола тут же попытались пробраться на соседнюю территорию и сделали подкоп.

«Видимо, хотели устроить там легкую романтичную драку или еще чего. Но все обошлось. В очередной раз спасибо разделительному ограждению»,— рассказали в зоопарке.