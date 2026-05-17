В челябинском зоопарке сурикатов и мангустов переселили в летние вольеры

Их реакция — в видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Как только в Челябинске наступила жара, сурикатов и мангустов в зоопарке переселили из зимних вольеров в летние. Дело это непростое: увидев людей и клетки, милые на первый взгляд малыши сразу показывают свой непростой характер, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Все думают, что самое страшное — работать с хищниками. Но вы только посмотрите на этих злобных мелких прищепок! Они только на первый взгляд милые, а копнешь глубже и понимаешь: чем меньше зверь, тем концентрированнее в нем ярость»,— рассказали в зоопарке, смеясь.

Свои острые зубки малыши показывали, проходя через оздоровительные и бьюти-процедуры, а также при помещении их в клетку для переноса в новый дом. Сейчас они успокоились и с интересом исследуют летние вольеры.

Сурикатов теперь можно найти напротив уличных вольеров приматов. А мангусты обитают неподалеку от волков.