В Челябинском зоопарке случилось неожиданное пополнение в семье цесарок

Птица сама высидела птенцов

В Челябинском зоопарке цесарка неожиданно для всех вывела птенцов. Неожиданно, потому что обычно суетливые и непоседливые птицы никогда сами не сидят на яйцах. Но обитательница зоопарка оказалась примерной матерью: нашла подходящее место и честно сидела на яйцах весь положенный срок. Сейчас совсем недавно появившиеся на свет малыши будут набираться сил, сообщили в зоопарке.

«Сейчас цесарят вместе с мамой перевели в теплый курятник, где они могут с комфортом подрастать и набираться сил. Так что в следующем году суеты и суматохи в нашем зоопарке станет еще больше!» — поделились сотрудники зоопарка.

Говорят, особый характер цесарок уже можно увидеть на их мордашках. Возможно, но одно можно сказать точно: птенцы совершенно очаровательны.