В Челябинском зоопарке скончался як Лаврентий

Ему было 16 лет

Грустная новость из зоопарка Челябинска — не стало домашнего яка Лаврентия. Последние годы он страдал от сердечной недостаточности.

«Лаврентий был статен, массивен и могуч, имел горячий характер и горячую голову. И мы все его за это очень любили и уважали. Прощай, наш хороший друг. Спасибо за все те моменты, которые ты нам дарил», — скорбят в зоопарке.

Як Лаврентий родился в 2008 году в Северском зоопарке, а через год переехал в Челябинск. Здесь он познакомился с Илоной, с которой долгие годы был парой. За время в зоопарке у семьи родились 10 малышей.

Напомним, в этом году зоопарк потерял еще двух старожилов — гималайского медведя Харитона и вожака волчьей стаи Люка.