Грустная новость из зоопарка Челябинска — не стало домашнего яка Лаврентия. Последние годы он страдал от сердечной недостаточности.
«Лаврентий был статен, массивен и могуч, имел горячий характер и горячую голову. И мы все его за это очень любили и уважали. Прощай, наш хороший друг. Спасибо за все те моменты, которые ты нам дарил», — скорбят в зоопарке.
Як Лаврентий родился в 2008 году в Северском зоопарке, а через год переехал в Челябинск. Здесь он познакомился с Илоной, с которой долгие годы был парой. За время в зоопарке у семьи родились 10 малышей.