В Челябинском зоопарке семью застали за кормлением медведя печеньем

Посетитель хотел едой привлечь внимание животных

В Челябинске посетители зоопарка решили покормить бурого медведя печеньем. Мужчина достал из сумки спутницы еду и начал бросать ее в вольер к животному. Нарушителя не смутила табличка о запрете кормления. После замечания сотрудников и предупреждении о вызове правоохранителей посетитель все же удалился от вольера Малыша. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Инцидент произошел накануне, 3 августа, днем. Момент, когда посетитель пытается дать еду медведю, попал на запись камеры видеонаблюдения. На замечание сотрудника зоопарка мужчина ответил, что всегда специально покупает печенье и кормит животных, чтобы «привлечь их внимание».

«Нам до сих пор непонятно, чем руководствуются посетители, которые приходят кормить животных вопреки всем запретам, да еще и агрессивно отстаивают свое право на это. И как донести до людей, что они вредят нашим питомцам, что их действия могут стать причиной гибели животных? И самое печальное в таких ситуациях, что своими действиями родители подают плохой пример детям», — возмутились сотрудники Челябинского зоопарка.

Посетителям еще раз напомнили: животных в зоопарке запрещено кормить. Также запрещается привлекать их внимание, бросать в вольеры и бассейны предметы, продукты, камни, перелезать через ограждения, пытаться потрогать или погладить питомцев. Ни в коем случае не протягивайте к животным руки и ноги, не шумите у вольеров.

Гостям зоопарка советуют ознакомиться с правилами посещения. В случае их нарушения посетителей могут привлечь к административной ответственности.