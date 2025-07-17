В Челябинском зоопарке родилась еще одна альпака

Малыш получил имя Емеля

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Звезда Челябинского зоопарка, фаворитка публики альпака по имени Дуся стала мамой. В среду, 16 июля, она родила крошечного мальчика, сообщает пресс-служба зоопарка.

Маленький альпака, которого решили назвать Емелей, — точная копия папы Еремея.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя отлично: активно кушают, гуляют по вольеру и нежатся на солнышке в компании других альпак. За ними постоянно наблюдают ветеринары и зоологи.

Напомним, в апреле этого года в зоопарке родилась сводная сестра Емели — мамой малышки Карамельки стала еще одна подруга Еремея — Маруся.

Автор: Екатерина Распопова