В челябинском зоопарке рассказали, как марал сбросил 10-килограммовые рога

Рога нужны оленям в период гона

В челябинском зоопарке поделились новостью — марал Горыныч скинул свои рога. Ежегодный процесс доставляет неудобства и дискомфорт копытным. В зоопарке попросили посетителей не пугаться и продолжать восхищаться статью облысевшего оленя.

Нынешняя «корона» Горыныча весила 10,6 кг. Рога нужны маралам в период гона. По рогам самки определяют, хорош ли олень для размножения. Ведь для их роста нужно иметь крепкое здоровье и запас кальция, минералов, витаминов. Во-вторых, рога используются как оружие в схватках самцов за самок.

«Сейчас наш величественный марал может немного стесняться большого внимания, всё-таки он словно облысел в одночасье. Поэтому будьте вежливы и не забывайте продолжать восхищаться его статью», — пояснили в зоопарке.

Сбрасывания рогов вызывает дискомфорт у животного: в основании рогов хрящевая ткань, которая пронизана кровеносными сосудами. После сбрасывания рогов животные на время становятся менее активны и стараются не ввязываться в неприятности. Но нужно помнить, что это естественный процесс, к которому олени подготовлены.

Сброшенные рога будут использованы для обогащения среды хищников, в качестве наглядного материала для занятий и для декоративных элементов на территории.