В зоопарке Челябинска уже проснулись медведи — все, до одного, сообщают соцсети зверинца.
«Зимняя спячка помогает медведям экономить энергию. Зимой у них не так много пищи, как в летом, а добывать ее в разы сложнее. Поэтому практичнее накопить жир с осени и уйти в спячку. Во время сна медведи теряют вес, а самки даже рожают во сне», — рассказывают биологи зоопарка.
Но спят челябинские медведи по-разному. Например, гималайская медведица Алиса из года в год соблюдает положенный режим сна. А бурая медведица Бусинка нарушает природные правила. По словам сотрудников зоопарка, первые пять лет своей жизни Бусинка вообще не ложилась спать на зиму. Медведица рано осиротела, и мать не успела обучить ее правильному режиму.
Любит поспать медведица-подросток Шкода, однако в этом году она проснулась первой. Позже всех этой весной встал пожилой гималайский медведь Харитон, но и он успел проснуться к весеннему празднику.
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