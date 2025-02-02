В Челябинском зоопарке проснулась медведица Шкода

Она усердно исследует заснеженный вольер

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В Челябинском зоопарке уже проснулась медведица Шкода. Видимо, животное подумало, что на дворе уже весна — температура-то плюсовая — и отправилось исследовать свой заснеженный вольер. Забавные кадры показали представители зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Ответственность по-медвежьи — это когда сурки в свой профи-праздник спят, а медведица Шкода уже не первый день носом роет снег в поисках весны. И неудивительно, ведь вместо февральских морозов какая-то „бабья осень“ на дворе»,— такими словами в зоопарке сопроводили видео.

Возможно, Шкода вместо сурка предсказала раннюю весну — как это сделали таганайские синицы еще в начале января: в этом году они запели на неделю раньше среднемноголетнего срока.