В Челябинском зоопарке появилась юная самка яка

Хиона быстро нашла общий язык со своими соседками

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В Челябинском зоопарке очередное пополнение: к самке домашнего яка Илоне подселили очаровательную восьмимесячную Хиону. Девочку «удочерили» — ее привезли из Пензенского зоопарка. Малышка быстро нашла общий язык со своими соседками и взбодрила их, рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Хиона приехала к нам в июне, прошла карантин и теперь активно осваивает новый вольер»,— рассказали в зоопарке.

Хиона быстро подружилась со взрослой самкой яка Илоной и даже с соседкой — бизоном Милкой: девочки часто перехрюкиваются. А Илона с удовольствием бегает по вольеру вместе со своей молодой подружкой.

Напомним, в июне мамами стали сразу несколько обитательниц зоопарка: кенгуру Моника, коза Света и самка оленя Марина.