В Челябинском зоопарке после продолжительной болезни скончалась шимпанзе Соня

Любимице публики был 31 год

В Челябинске погибла подопечная Челябинского зоопарка шимпанзе Соня. В зоопарке уточнили, что причиной тому стали сахарный диабет и возникшие на его фоне осложнения.

В Челябинске Соня прожила 23 года и за это время успела родить пятерых детенышей. До 2020 года шимпанзе жила в паре с самцом Бони, и когда его не стало, для самки это стало серьезным стрессом. Проявился сахарный диабет, который повлек за собой и другие хронические болезни.

«В 2023 году на фоне эндокринного заболевания у самки развились серьёзные осложнения, требующие оперативного вмешательства. Собрав консилиум врачей, мы решились на операцию, которая давала хоть какую-то надежду на улучшение состояния, но спасти шимпанзе не удалось. Сонечки не стало 9 августа из-за остановки сердца», — пояснили в зоопарке.

Постоянные посетители Челябинского зоопарка вспоминают, что шимпанзе Соня очень любила укутываться в пледы и чай с лимоном.