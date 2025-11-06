В челябинском зоопарке поселились шерстяные коровы

У них маленькие рога и длинные челки

В Челябинском зоопарке — долгожданное пополнение: две настоящие шотландские коровы породы хайленд. Зовут телят Перчик и Горчица. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Нашим новичкам всего по полгода, но они уже крепкие и упитанные. Характеры у них совсем разные: Перчик — добряк и весельчак, а вот Горчица — строптивая, с километровыми личными границами», — говорят в зоопарке.

Свое название шерстяные коровы получили неслучайно: у них длинная волнистая шерсть и густая челка, которая почти полностью закрывает глаза. Это необходимо для выживания в суровых горных условиях. Двухслойная шерсть отлично греет, а крепкие ноги и небольшой рост делают коров устойчивыми к сильным порывам ветра.

После карантина хайленды переехали в общий вольер к домашним якам. Теперь каждый желающий может прийти в зоопарк, чтобы полюбоваться на их роскошные рога и знаменитые челки.

Кстати, в последнее время шерстяных коров заводят в качестве домашних любимцев — уж очень эти животные симпатичные.