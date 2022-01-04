В челябинском зоопарке показали, как развлекаются животные с хвойными деревьями

Сосной можно чесаться, натирать бока и украшать тело

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Животные челябинского зоопарка продемонстрировали разнообразие развлечений с хвойными деревьями. В питомнике выпустили видео, в котором показали, как копытные носят пихты и сосны на себе, прячутся за веткам от любопытных глаз или меняют привычный интерьер вольера. Челябинский зоопарк еще готов принять елки и сосны для обустройства вольеров.

Новогодние праздники еще продолжаются, и для животных Челябинского зоопарка они не стали исключением. Здесь главным развлечением для копытных стали елки: соснами, пихтами, елями сотрудники зоопарка украсили вольеры питомцев.

На видео, которое выпустил телеграмм-канал зоопарка, видно, как олени и верблюды с удовольствием едят ароматные сосновые ветки.

«Хвойные деревья — это прекрасный элемент обогащения среды обитания для животных. Вы только задумайтесь о многофункциональности одной сосны! Можно чесать рога и бока, украшать выступающие части тела, можно жевать и натираться хвойным ароматом, сделать постилку или укрыться за пышными ветками от любопытных глаз»,— комментируют авторы видео.

Расставленные по вольеру сосны помогают изменить привычный интерьер вольера, «перечеркнуть» уже нахоженные тропы и заставить животное протаптывать новые. По словам авторов видео, это положительно сказывается на общем эмоциональном состоянии животного.

Новогодние деревья можно сдать до 10 января в административном здании зоопарка с 9.00 до 16.00 часов по адресу: ул. Труда, 191. На хвойных не должно быть никаких украшений, игрушек, мишуры, «дождика».