В Челябинском зоопарке ищут невесту для снежного барса

Найти самку сложно из-за сокращения популяции ирбисов

В Челябинском зоопарке разыскивают невесту для ирбиса по имени Ермак. Парень засиделся в холостяках, однако найти подругу для него крайне сложно. В России насчитывают менее 90 особей снежных барсов, часть из них — родственники Ермака.

«Зоологи на постоянной основе заняты поиском подруги для Ермака. Поиск потенциальной невесты осложняется тем, что на данный момент среди зоопарков все самки так или иначе являются кровными родственницами нашего Ермака, а значит сформировать пару с ним не могут», — отмечают сотрудники Челябинского зоопарка.

Накануне, 26 мая, на Алтае отметили День снежного барса. Жителям России напоминают, что численность этого вида сокращается. Однако часть из них все еще становятся жертвами отстрела. На Алтае ирбисы иногда нападают на домашний скот. Защищая хозяйство, пастухи убивают больших кошек.