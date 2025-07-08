В Челябинском зоопарке День семьи отметили около 300 детей и родителей

Гости праздника рассказали, что значит для них быть вместе

В Челябинском зоопарке на праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, уже несколько лет подряд собираются семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.





Центр «Здоровье» часто проводит мероприятия для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Работает целый сервис социокультурной направленности, где команда работает над мероприятиями. Празднику «Счастливы вместе» уже семь лет. Каждый год команда старается придумывать новые интересные фишки для гостей праздника. Об этом напомнил в приветственном слове спикер Челябинской думы Сергей Буяков.





На мероприятии 8 июля работают четыре тематические станции: «Рука об руку», «Ромашка», «Домик счастья» и «Счастливы вместе». Дети мастерят браслеты, бумажные цветы и картонные домики.





«Мы представляем детскую библиотеку № 2 имени Аси Горской. Мы здесь делаем „домик счастья“. Каждый ребенок делает свой картонный домик, вклеивает семью и украшает непосредственно сердечками, бабочками, цветочками», — объясняет детям волонтер станции «Домик счастья» Любовь Готовцева.





«Станция называется „Счастливы вместе“. У нас есть арт-объект — коробка. В ней волшебные пожелания. Каждый человек вытягивает оригинальное, неповторяющееся пожелание. Мы также дарим ромашки и веночки», — представляет свою площадку Елена Сеидова.

Мамы с улыбкой наблюдают, как играют их дети, и радуются их успехам.

Жительницы Челябинска поделились с корреспондентом 1obl.ru, какое значение для них имеет семья.





«В семье важно мнение каждого человека. Все друг друга поддерживают. Они всегда готовы поддержать и быть опорой. Появление ребенка — это новые правила, новые вводные, новая игра», — подмечает гостья мероприятия Сания Просекова.

«Семья — это поддержка, когда ты знаешь, что тебе есть куда прийти, тебя всегда любят. Это безвозмездная любовь. Отношения между мужем и женой меняются в любом случае, не всегда в лучшую сторону. Главное — стараться», — делится гостья Анна Трофимова.

Непременной частью праздника всегда становится прогулка по зоопарку. Для детей и взрослых это отдельная радость — наблюдать за животными, собранными в Челябинске с разных континентов мира.





Автор: Яна Копылова