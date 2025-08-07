В челябинском зоопарке бурые медведи лакомятся арбузами

Для них это полезный и вкусный перекус

В челябинском зоопарке бурые медведи лакомятся арбузами. Причем едят вдумчиво, с расстановкой и пониманием процесса. Корку никто в порыве пищевой страсти не ест: всё культурно и аккуратно, уточнили в пресс-службе организации.

«Шкода не только арбузом единым насыщается — успевает ещё и рыбку между подходами всасывать. Бусинка... Достаточно посмотреть, как стекает сок по её вечно „голодающей“ мордашке заправской сиротки», — делятся впечатления сотрудники зоопарка.

Медвежонок по прозвищу Малыш как всегда ведет себя по-простому: позу удобную для равновесия принял, лапки расставил, арбуз установил и методично съел. Только корочка белеющая внутри осталась.

Такие, вроде, одинаковые бурые медведи, но такие разные в характерах и предпочтениях.