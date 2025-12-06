В челябинском зоопарке африканских сурикатов познакомили со снеговиком

Ледяная фигура вызвала у хвостатых большой интерес

Сотрудники челябинского зоопарка умеют удивлять своих хвостатых друзей. Например, из недавно выпавшего снега они слепили снеговиков и установили их в ящиках в вольере африканских сурикатов. Животных белый ледяной человечек позабавил.

«Сурикатам было непривычно, прохладненько, но очень интересно»,— отметили в пресс-службе зоопарка.

Интерес-интересом, но ни один из сурикатов не рискнул забраться в ящик с холодным белоснежным «чем-то».

Кстати, сейчас сурикаты находятся в зимних вольерах. Туда их переселили в конце сентября не без труда: хвостатые наотрез отказывались залезать в переноски.